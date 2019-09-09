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Şehit Kaymakamın babası Safitürk'ten Vali Akbıyık'a ziyaret

1 saat önce

Terör örgütü tarafından şehit edilen Mardin Derik İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Safi Türk'ün babası Asım Safitürk, Vali İdris Ekbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Şehit Kaymakamın babası Safitürk'ten Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Terör örgütü tarafından şehit edilen Mardin Derik İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Safi Türk'ün babası Asım Safitürk, Vali İdris Ekbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Bölücü terör örgütü tarafından 10 Kasım 2016 tarihinde şehit edilen Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari Kurucu Üyesi Murat Karadeniz ve beraberindekilerle birlikte Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.


Vali Akbıyık, Hakkari'yi ziyaretleri anısına yöremize ait el dokuması kilim hediye ettiği misafirleriyle birlikte çarşı merkezini gezdi. - HAKKARİ

Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
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