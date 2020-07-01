Şehit kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Şehit kızına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz'ın 4 yaşına giren kızı Ecrin Naz Yılmaz'a doğum günü sürprizi yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz'ın 4 yaşına giren kızı Ecrin Naz Yılmaz'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından şehit kızı Ecrin Yılmaz için doğum günü organize edildi.

Kahramanmaraş Şehit Aileler ve Gaziler Derneği'nin de katkı sunduğu kutlamada belediye görevlileri ile birlikte Ecrin'in yaşadığı eve gelindi. Görevliler, 27 Ekim 2016 tarihinde Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz'ın kızı Ecrin'e kapı önünde sürpriz yaptıktan sonra çalan müzik eşliğinde eve girdi. Kutlamada 4'üncü yaşına giren Ecrin için Yılmaz'a şarkılar söylendi, pasta kesildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün selamlarını ileten Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, "Şehidimizi minnetle yad ediyoruz. Allah kızımıza da hayırlı uzun ömürler versin. Bizi burada ağırladığı için Esma Yılmaz'a da çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ecrin'in, tüm şehit ve gazi yakınlarının yanında" şeklinde konuştu.