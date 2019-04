Şehit kızından emniyet müdürüne duygulandıran mektup Şırnak 'ta 4 yıl önce şehit olan polis memuru Hilmi Bardakçı'nın kızı Zehra Bardakçı şehit babası yerine koyduğu Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'a yazdığı mektubu verirken duygulu anlar yaşandıADANA - Şırnak'ta PKK 'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 4 yıl önce şehit olan polis memuru Hilmi Bardakçı'nın kızı Zehra Bardakçı, şehit babası yerine koyduğu Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yazdığı mektubu verirken duygulu anlar yaşandı.Şırnak'ın Silopi ilçesinde 10 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ve roketatarla yaptıkları saldırısı sonucu şehit olan 3 polisten biri olan Hilmi Bardakçı, geride 10 yaşında İsmail Talha diğeri ise 7 yaşında Zehra Bardakçı isimli iki gözüyaşlı evlat bırakmıştı. Şimdi o çocuklardan Zehra Bardakçı 11 yaşına basıp 5. sınıf öğrencisi oldu.5 yıldır baba hasretiyle büyüyen Bardakçı, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinliklerinde Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından 13 şehit çocuğuyla birlikte makama davet edildi.Zehra Bardakçı Adana'da göreve başladıktan sonra sürekli yanlarında olan ve babasının yokluğunu hissettirmediği için babası yerine koyduğu Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret öncesi bir mektup yazdı. Bardakçı bugün makamda Aktaş'ı ziyareti sırasında ona yazdığı mektubu verip aynı zamanda da okudu. Aktaş'ı hep yanlarında olduğu için babası yerine koyduğunu yazdığı mektubunu okurken duygulu anlar yaşadı. Aktaş da mektubu alıp onu her zaman saklayacağını söyledi. Şehit kızı Bardakçı, "Hem mutlu hem de hüzünlü bir gün yaşıyorum. Babam şehit oldu bizimle beraber değil ancak bizi baba gibi sahiplenen bir emniyet müdürümüz var. Ona çok teşekkür ediyorum. Bu nedenle de onu babam yerine koyup mektup yazdım" dedi.Aktaş ise çocukların Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü nedeniyle yaptığı sürpriz ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu çocuklar şehitlerimiz emaneti, kutsallarımız. Biz onların her zaman yanındayız. Biz onların bir ağabeyi bir babasıyız. Her zaman da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Aktaş daha sonra çocuklara hediye verdi.