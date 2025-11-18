Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

18.11.2025 03:51
Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi. Şehidimiz bugün öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

NAAŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Şehit pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi. Havalimanı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ve şehidin yakınları hazır bulundu. Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Şehit pilot Hasan Bahar 18 Kasım Salı günü Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Kaynak: İHA

