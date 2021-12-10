BALIKESİR - Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

BALIKESİR - Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın cenazesi (29), Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verildi.

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