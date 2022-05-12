Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

12.05.2022 17:21
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da şüphelilerin bulunduğu otomobili takip ederken motosikletiyle TIR'a çarpıp yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hüseyin Duman (24), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İSTANBUL'da şüphelilerin bulunduğu otomobili takip ederken motosikletiyle TIR'a çarpıp yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hüseyin Duman (24), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli yunus polisleri Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman, 'dur' ihtarına uymayan kişilerin olduğu otomobili takibe aldı. Takip sırasında polislerin motosikleti, Vedat Gökçe yönetimindeki TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Duman, tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu. 

3 yıllık polis memuru olan şehit Duman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Ordu'ya uğurlandı. Çarşamba Havalimanı'nda karşılanan şehidin cenazesi, daha sonra, kara yoluyla memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. 2 ay önce evlendiği öğrenilen şehit polis memuru için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Mustafa, annesi Sultan, eşi Müge Duman ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ordu Valisi Tuncay Sonel, CHP Milletvekilli Mustafa Adıgüzel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, birlikte görev yaptığı meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede şehidin babası Mustafa Duman, taziyeleri kabul ederken, annesi Sultan ile eşi Müge Duman, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Hüseyin Duman, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydıntepe Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.


Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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