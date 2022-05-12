Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İSTANBUL'da şüphelilerin bulunduğu otomobili takip ederken motosikletiyle TIR'a çarpıp yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hüseyin Duman (24), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli yunus polisleri Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman, 'dur' ihtarına uymayan kişilerin olduğu otomobili takibe aldı. Takip sırasında polislerin motosikleti, Vedat Gökçe yönetimindeki TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Duman, tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Cenazede şehidin babası Mustafa Duman, taziyeleri kabul ederken, annesi Sultan ile eşi Müge Duman, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Hüseyin Duman, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydıntepe Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.