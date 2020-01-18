Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

IRAK kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

IRAK kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 1 yıllık Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, dün nöbet sırasında teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak için bugün Van'da tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze, askeri uçakla Konya'ya gönderildi. Oradan da karayoluyla Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Altınayak'ın cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgenerel Fidan Yüksel,  milletvekilleri, askeri erkan, şehit babası Mehmet Altınayak, ailesi, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende baba Mehmet Altınayak, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Altınayak'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
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