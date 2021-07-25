Son dakika! ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER ARSLAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın (23) cenazesi, memleketi Vezirköprü'nün Çorakdere köyünde kılınan namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Arslan'ın ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.