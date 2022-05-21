AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA - Son Dakika
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AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA

21.05.2022 15:09
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA

Şehit uzman çavuş, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandıPENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı (25), memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit uzman çavuş, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı (25), memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Şırnak Silopi'deki görev yerinden Irak'ın kuzeyinde görevlendirilen Erbaşı için memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde tören düzenlendi. Ağaçören Merkez Camii'ndeki cenaze törenine şehidin annesi Zeynep ve babası Salih Erbaşı ile kardeşleri, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kurmay Başkanı Abdülkadir Fehmi Bilgin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi Zeynep ili babası Salih Erbaşı, oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Ağaçören Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)-

AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA
AKSARAY ŞEHİDİNİ UĞURLADI-KA

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Kaynak: DHA

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