Şehit uzman çavuş Çon'un cenazesi, Amasya'da törenle karşılandı - Son Dakika

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un cenazesi, Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilmesinin ardından memleketi Samsun'un Havza ilçesine uğurlandı.

Şehit Çon'un Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

Karşılama törenine şehidin babası Alper ve annesi Hafize Çon, şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Çon'un cenazesi, toprağa verilmek üzere kara yoluyla memleketi Samsun'un Havza ilçesine gönderildi.