Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı

12.06.2022 15:31

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Şehit Demir (34) için Ünye İlçe Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninde, eşi Seda, babası Yaşar, annesi Suriye Demir, kardeşleri ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

Eylül (7) ve Doruk (5) adlı iki çocuğu olan şehit Demir'in naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İnkur Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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