Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi Sakarya'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi Sakarya'ya getirildi - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi Sakarya'ya getirildi

6 saat önce

İdlib'de rejim güçlerinin saldırı sonrasında şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı Sakarya'ya getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi Sakarya'ya getirildi, System.String[]

İdlib'de rejim güçlerinin saldırı sonrasında şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı Sakarya'ya getirildi.


İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından iç çatışmaların önlenmesi amacıyla gönderilen takviye kuvvetlere rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu saldırısında 1'i teknik personel 5'i askeri personel 6 kişi şehit olmuştu. Yapılan saldırıda Uzman Çavuş Halil Demir şehit düştü. Hatay'da yapılan tören sonrası Demir'in naaşı İstanbul'un Tuzla ilçesindeki evinde helallik alınması sonrasında Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Pamukova Kışlasına getirildi.


Cenaze Bacıköy merkez caminde ikindi namazına müteakip kılınacak. - SAKARYA

Halil Demir, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın
Şehit yakınları, CHP'li vekillerin cenazeye gönderdiği çelenkleri parçaladı Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:45:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi Sakarya'ya getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]