Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuşun Öğretmen Eşinden Duygusal Konuşma

Şehit Uzman Çavuşun Öğretmen Eşinden Duygusal Konuşma

1 saat önce

Sivas'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın öğretmen eşi Songül Sakal'ın sözleri dinleyenleri duygulandırdı.

Şehit Uzman Çavuşun Öğretmen Eşinden Duygusal Konuşma, System.String[]
Sivas'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın öğretmen eşi Songül Sakal'ın sözleri dinleyenleri duygulandırdı. Şehit eşi," Ben bir öğretmenim, ben bir eğitimciyim bir Erkan kaybettim, binlerce Erkan yetiştiriyorum. Erkan'ın bıraktığı yerden bu bayrağı onlar devralacak." dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Programda konuşan 2017 yılında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın öğretmen eşi Songül Sakal konuşmasıyla dinleyenleri duygulandırdı.

"Binlerce Erkan yetiştiriyorum"

Şehit eşi,"Ben şehit jandarma uzman çavuş Erkan Sakal'ın eşi Songül Sakal lise arkadaşlığından hayat arkadaşlığına uzanan bir hikayeydi bizimkisi ta ki 1 Ağustos 2017 tarihine kadar o saatten sonra hayatımın en kıymetlisi olan insan, en büyük acım, en büyük imtihanım aynı zamanda en büyük gururum oldu. Erkan 'Ne can dedi, ne de canan' onun öncesinde ve sonrasında hep vatan vardı. İşte bu yüzden bir şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum ve gurur duyacağım. 18 Mart'ta destan yazanların torunları şimdi Türkiye'de destan yazıyor ve destan yazmaya devam edecek. Ben bir öğretmenim, ben bir eğitimciyim bir Erkan kaybettim, binlerce Erkan yetiştiriyorum. Erkan'ın bıraktığı yerden bu bayrağı onlar devralacak. Çünkü fıtrat değişmez. Kan aynı kandır." dedi.

Yüzbaşı Buğra Karabulut'ın '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Askeri Yönden Değerlendirilmesi' konulu konuşmasının ardından anma programı 4 Eylül Ortaokulu öğrencilerin oratoryo, piyes ve koro gösterileriyle sona erdi.

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:20 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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