Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı Sakarya'daki patlamada şehit düşen Manga, Bakan Soylu'nun katıldığı törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu Şehidin yakını elleri ile Türk bayrağı sarılı tabuta dokunup uzun süre gözyaşı döktü...

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'daki patlamada şehit düşen Manga, Bakan Soylu'nun katıldığı törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Şehidin yakını elleri ile Türk bayrağı sarılı tabuta dokunup uzun süre gözyaşı döktü

AFYONKARAHİSAR - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde şehidin bir yakının tabutun başına gelip elleri ile dokunarak uzun süre dua okuması ise herkesi yasa boğdu. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz 3 Temmuz da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, imha edilmek üzere Taşkısığı mevkine götürülen havai fişek dolu kamyonda yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Manga'nın düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Manga'nın naaşı baba evinden helallik alındıktan sonra silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze töreninin gerçekleştirileceği Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camine getirildi.

Gerçekleştirilen cenaze törenine Bakan Soylu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti ve MHP Milletvekilleri, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, protokol üyeleri katıldı.

Şehidin ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı

Büyük hüzün yaşayan şehidin annesi Elif Duru ve kardeşleri Bekir ile Ali Osman Manga'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Duru'yu ise kadın askerler cenaze töreni boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni öncesi Bakan Soylu şehidin aile üyelerinin yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze töreninde şehit Manga'nın bir yakınının Türk bayrağına sarılı tabuta elleri ile dokunarak uzun süre dua etmesi herkesi hüzne boğdu.

Cuma namazının ardından şehit Manga'nın cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.

Bakan Soylu'da tabutu sırtladı

Cenaze namazında Bakan Soylu şehidin kardeşleri ile birlikte saf tuttu. Cenaze namazının ardından şehidin tabutunu yakınları birlikte Bakan Soylu sırtladı. Cenaze aracına kadar taşınan şehidin tabutu ardından defin edileceği Kocatepe Asri Mezarlığındaki Hava Şehitliği'ne götürüldü. Bakan Soylu beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte defin için mezarlığa gitti.

Öte yandan, şehit Manga'nın babası Birol Manga'nın yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği ve bu yüzden yetim olduğu öğrenildi.

Fatih, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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