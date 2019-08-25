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Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer, gözyaşları ile toprağa verildi

1 saat önce

Dün Hakkari'de şehit düşen Uzman Onbaşı İdris Gezer, memleketi Sinop'un Durağan ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer, gözyaşları ile toprağa verildi, System.String[]

Dün Hakkari'de şehit düşen Uzman Onbaşı İdris Gezer, memleketi Sinop'un Durağan ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.


Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer'in cenazesi askeri uçakla Sinop'a getirilmesinin ardından Durağan ilçesindeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehit askerin naaşı daha sonra yine ambulansla törenin yapılacağı İsmail Bey Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin naaşına binlerce vatandaş tekbirlerle eşlik etti.


Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer için askeri törenin ardından cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazında binlerce vatandaş şehit asker için saf tuttu. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Alper Cevdet Batu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, İl Emniyet Müdür Vekili Oğuz Lale, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Durağan, Hakkari, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:05 Kaynak: İHA
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