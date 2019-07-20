Son Dakika Haberleri: Şehit uzman onbaşı Mustafa Ünal son yolculuğuna uğurlandı - KONYA
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Şehit uzman onbaşı Mustafa Ünal son yolculuğuna uğurlandı - KONYA

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Ünal'ın (25) naaşı, Çeltik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kaşören Mahallesindeki babaevine götürüldü.
Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Kaşören Camisi önüne getirildi.
Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken baba İsmail Ünal ve anne Fatma Ünal'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Ünal'ın fotoğrafını öpen şehidin yakınları ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye seslendi.
Ünal'ın naaşı, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile çok sayıda kişi katıldı.
Şehit uzman onbaşı Mustafa Ünal son yolculuğuna uğurlandı - KONYA
Mustafa Ünal, Konya, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:47 Kaynak: AA
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