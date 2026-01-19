Şehit ve Gazi Çocuklarının İlk Karne Sevinci Paylaşıldı - Son Dakika
Yerel

Şehit ve Gazi Çocuklarının İlk Karne Sevinci Paylaşıldı

Şehit ve Gazi Çocuklarının İlk Karne Sevinci Paylaşıldı
19.01.2026 13:55
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İlk Karne Heyecanı' uygulaması kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazi Zübeyir Dinç'in kızı Hazal Dinç'in ilk karnesi coşkuyla kutlandı. Programa katılan Tatvan Kaymakamı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Hazal'a Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yazdığı mektup ve kitap seti hediye etti. Bakanlık, şehit ve gazi çocuklarına eğitim hayatları boyunca destek vereceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İlk Karne Heyecanı" uygulaması kapsamında, birinci sınıfa başlayan şehit ve gazi çocuklarının karne sevinci paylaşılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Gazi Zübeyir Dinç'in birinci sınıf öğrencisi kızı Hazal Dinç, ilk karnesini almanın mutluluğunu yaşadı. Hazal'ın bu özel gününde Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ile Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan da hazır bulunarak karne sevincine ortak oldu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Hazal Dinç için özel olarak kaleme alınan mektup ve bir kitap seti hediye edildi. Program kapsamında ayrıca "ilk karne heyecanı" anısına pasta kesilerek öğrencinin mutluluğu paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit ve gazi çocuklarının eğitim hayatları boyunca yanlarında olmaya devam edeceğini, onların önemli ve özel anlarını paylaşarak desteklerini sürdüreceğini belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mahinur Özdemir Göktaş, Tatvan, Bitlis, Karne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel

14:11
