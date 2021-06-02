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Şehitkamil'den tüm okullara akıl ve zeka oyunları seti - Son Dakika

Şehitkamil'den tüm okullara akıl ve zeka oyunları seti

02.06.2021 15:21

Şehitkamil'den tüm okullara akıl ve zeka oyunları seti Toplam 139 ilkokula 278 akıl ve zeka oyunları seti hediye edildi Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki 139 ilkokula 278 akıl ve zeka oyunları seti armağan etti.

Şehitkamil'den tüm okullara akıl ve zeka oyunları seti

Toplam 139 ilkokula 278 akıl ve zeka oyunları seti hediye edildi

GAZİANTEP - Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki 139 ilkokula 278 akıl ve zeka oyunları seti armağan etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yapmış olduğumuz çalışma neticesinde amacımız, özellikle çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında sosyal etkinlik olarak biraz daha artı değer elde etmesi" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren tüm ilkokullarda öğrenim gören öğrencileri akıl-zeka oyunlarıyla tanıştırmak ve oyun temelli çeşitli etkinliklerde buluşturmak adına Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet ilkokullarına akıl ve zeka oyunları setleri armağan etti. Akıl ve Zeka Oyunları Projesi kapsamında Şehitkamil Kaymakamlığı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapan Şehitkamil Belediyesi, toplamda 139 ilkokula 278 akıl ve zeka oyunları seti armağan etti.

Törene Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, diğer protokol üyeleri ve okul yöneticileri katıldı. Akıl ve zeka oyunları seti öğrencilere ulaştırılmak üzere öğretmenlere ve okul yöneticilerine teslim edildi.

Toplam 7 farklı oyundan oluşan akıl ve zeka oyunları seti içerisinde denge ve hıza dayalı akıl zeka oyunu, mangala, hedefi 5'e tamamlama oyunu, oyun kartlarında belirtilen şekillere göre küp dizme oyunu, geometrik şekiller ile parçalardan blok yapma oyunu, geometrik şekil birleştirme oyunu (tangram) ve ahşap reversi oyunu bulunuyor.

"Belediyemize teşekkür ediyoruz"

Yapılan organizasyondan dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkür eden Milli Eğitim Müdür Yardımcı Mehmet Ali Tiryakioğlu, "Belediyemize katkılarından dolayı Başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız ekran bağımlılığından, evde kalmadan zeka oyunlarıyla iyice bir sosyalleşirler" dedi.

"Çocuklarımızın sosyal etkinliklerini arttırmak istiyoruz"

Sosyal projeler için her zaman iş birliği içerisinde olduklarını belirten Başkan Fadıloğlu, "Bugünkü etkinliğimizde her bir setin içerisinde yaklaşık 7 ayrı oyun var. 139 okulumuza 278 takım burada hediye edeceğiz. Amacımız çocuklarımızın akademik çalışmalarının yanında sosyal etkinliklerini arttırmak. Son dönemde özellikle şiddet içeren dijital oyunlardan çocukları koparıp arkadaşlık ve kardeşlik hukuku içerisinde sosyalleşmelerine katkı sağlamak adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bu akıl ve zeka oyunlarıyla da bunu daha ileriye taşımak amacımız. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu başlangıç bundan sonrada sonuç getirir" ifadelerini kullandı.

"Akıl ve zeka oyunlarının öğrencilerimizle buluşturulması önemli"

Akıl ve zeka oyunları projesinin önemini belirten Kaymakam Ömer Kalaylı, "Çocuklarımızın, öğrencilerimizin salgın döneminde eğitim olanaklarından yoksun bırakılmadan istifade etmesini sağlamak amacımız. Akıl ve zeka oyunlarının da öğrencilerimizle buluşturulması da çok önemli. Çok önemli bir proje geleceğe en iyi bir şekilde hazırlanmaları için gelecekte zihinsel gelişimlerinin en iyi sağlanması için önemli proje. Projede emeği geçen Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehitkamil'den tüm okullara akıl ve zeka oyunları seti
Şehitkamil'den tüm okullara akıl ve zeka oyunları seti
Şehitkamil'den tüm okullara akıl ve zeka oyunları seti
Şehitkamil'den tüm okullara akıl ve zeka oyunları seti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitkamil'den tüm okullara akıl ve zeka oyunları seti - Son Dakika


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