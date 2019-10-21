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Şehitler memleketlerine uğurlandı

1 saat önce

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci(23) ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Kırşehirli Piyade Uzman Onbaşı Umut Çoşkun'un naaşları, Gaziantep'te düzenlenen törenle...

Şehitler memleketlerine uğurlandı, System.String[]

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci(23) ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Kırşehirli Piyade Uzman Onbaşı Umut Çoşkun'un naaşları, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı


Piyade Uzman Onbaşılar Mutlu Can Meşeci ve Umut Coşkun'un Gaziantep'teki cenazeleri, işlemlerinin ardından cenaze aracıyla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törenle şehitlerin al bayrağa sarılı tabutları, uçakla memleketine gönderildi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmaz Kaya ile İrfan Kaplan, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şahinbey Kaymakamı Cemallettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.


Hatay Hassa'da görevliyken terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılan sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı'nda ağır yaralanarak, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un nişanlısı olduğu öğrenilen bir kadın ise şehit onbaşıyı asker selamı vererek uğurladı. Coşkun'un cenazesinin ailesinin talebi üzerine Ankara'ya gideceği öğrenildi.


Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine 11 Ekim tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve araştırma Hastanesinde şehit olan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi ise silah arkadaşlarının omzunda memleketi Samsun'a gönderilmek üzere uçağa konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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