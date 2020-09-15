Sektörün talepleri KOMEK ile can bulacak - Son Dakika

Sektörün nitelikli eleman ihtiyacına istihdam çalıştayı ile lokomotif olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), saha araştırmasını tamamladı.

Sanayi kuruluşlarının "nitelikli eleman" talebine, çözüm üretmek için Ocak ayında geniş kapsamlı istihdam çalıştayı düzenleyen KOMEK, bu hamlesinin peşini bırakmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölge Yöneticileriyle birebir görüşülerek saha araştırmaları, istihdam çalıştayı ve fizibilite raporu çıktılarının ışığında, istihdam odaklı mesleki eğitim konusunda istişarelerde bulunuldu.

Görüşmelerde sektörün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına ilişkin İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Projesi'nin hayata geçirilmesi hususu öncelikli olarak yer aldı. Ayrıca Organize Sanayi bölgelerince kurulan meslek liseleri ve atölye donatılarının yanında, OSB'ler bünyesinde eğitim amaçlı kullanılan atölye imkanları da masaya yatırıldı. Kocaeli'de yaşayan vatandaşların hizmetine sunulan mesleki eğitim alanları ve eğitim materyallerinin daha etkin ve verimli kullanılarak kaynak israfının önüne geçilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2019 fizibilite desteği alınarak Kocaeli Sanayi Odası kuruluşu olan ABİGEM A.Ş ile birlikte kentte imalat sanayiinde faaliyet gösteren 392 firma ile ihtiyaçların belirlenmesine ilişkin anket çalışması gerçekleştirildi. Araştırmada sanayinin mesleki eğitime olan ihtiyaç ve beklentilerinin yanı sıra, özellikle imalat sanayinde en çok aranan mesleki eğitim ihtiyaçları tespit edildi. KOMEK bu verileri, İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı'ndaki sektör temsilcileri, meslek odaları, OSB temsilcileri; istihdam ve eğitim faaliyeti yürüten kamu kuruluşları yetkililerine sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Meslek ve Sanat Eğitim Kursları aracılığıyla, kentin istihdam hamlesini arttırmak için Ocak ayında son derece önemli bir çalıştaya imza attı. MARKA katkılarıyla gerçekleştirilen "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı" kentin sanayi ve iş insanlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Çalıştay'da KOMEK'in istihdam odaklı mesleki eğitimlerine yeni bir model önerisi getirilerek, iş arayan vatandaş ile işçi arayan sanayicinin buluşması sektörün talebi ile açılan kurslar sayesinde sağlanmış olacak. - KOCAELİ