Sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor - Son Dakika

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından Dereli, Doğankent, Espiye, Güce ve Yağlıdere ve merkeze bağlı Çaldağ beldesinde hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediliyor.

Giresun İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şube Başkanı Muhittin Oral, yaşanan felaketin ardından hayırsever vatandaşların emaneti olan adak, akika ve şükür kurbanlarını, görevli ve gönüllüler nezaretinde kesilerek zarar gören bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Giresun merkeze bağlı Çaldağ Köyünde incelemelerde bulunan İl Müftüsü Oral, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Şehit düşen askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıplarımızın bir an önce bulunmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Oral, selin hasar oluşturduğu Çaldağ Köyü'nde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve kesilen kurban etlerinin dağıtımına katıldı. - GİRESUN