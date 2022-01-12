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Sel sularının ortasında kalan biri bebek dört kişinin yaşam savaşı! - Son Dakika

Sel sularının ortasında kalan biri bebek dört kişinin yaşam savaşı!

12.01.2022 09:44

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak yağış sonrası Akçay Nehri'ne akan derenin taşması sonucu kaldıkları çadırda hayvanları ile mahsur kalan biri bebek dört kişi bölgeye gelen ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı.

Aydın'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış aralıklarla bazı bölgelerde etkili oldu. Nazilli Esenköy Mahallesi'nde de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dağlardan gelen sel suları, Akçay nehrini besleyen derelerin debisini yükseltti.

DÖRT KİŞİLİK AİLE MAHSUR KALDI

Yaklaşık 50 gün önce Denizli'nin Çivril ilçesinden Esenköy Mahallesi'ne gelen ve hayvancılıkla uğraşan dört kişilik ailenin kaldığı bölge sular altında kaldı. Aile fertlerinin yardım çağrısı üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Nazilli TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara yardımcı oldu. Ekipler ailenin olduğu bölgeye kepçe yardımı ile ulaştı.

Sel sularının ortasında kalan biri bebek dört kişi kurtarıldı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgede mahsur kalan Mehmet Kaçar, bebek Ülfiye Durmaz, Serdar Durmaz ve Hülya Durmaz yapılan çalışmaların ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı. Ailenin sel suları yükselmeye başlayınca 250 adet küçükbaş hayvanları daha yüksek bir mevkiiye çıkardıkları öğrenildi. Sel sularının arasından kurtarılan dört kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

HAYVAN YEMLERİ ZARAR GÖRDÜ

Esenköy Muhtarı Ali Küçük, olayı duyar duymaz yetkili mercileri aradıklarını ifade ederek "Bölgede bulunan çoban arkadaşımızın hayvanlarının ve çadırlarının olduğu bölge sağanak yağışlarla birlikte dere sularının taşmasıyla sular altında kalmış. Hemen yetkililere haber verdik ve kurtarma çalışması başlatıldı." dedi. Sel sularının yükselmesi ile bölgede mahsur kalan ve hayvancılıkla uğraşan Serdar Durmaz ise gece olduğu için hayvanlarından sel sularına kapılan olup olmadığını bilmediklerini ama, sel suları ile birlikte hayvan yemlerinin zarar gördüğünü ifade etti.

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Nazilli, Denizli, Aydın, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel sularının ortasında kalan biri bebek dört kişinin yaşam savaşı! - Son Dakika


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