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Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

29.09.2021 12:08

Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin okul panosunda ifşa edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, okulun girişindeki panoya "Tüm öğrencilerimizin mutlaka korona aşılarını tamamlamaları gerekmektedir" notuyla eksik aşılı olan öğrencilerin isimlerinin yer aldığı listelerin asıldığı görülüyor.

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmesi zorunlu hale gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütüleceği vurgusu yapıldı.

ÜNİVERSİTEYİ KARIŞTIRAN İFŞA

Aşı zorunluluğu bulunmayan eğitim alanında da PCR testi uygulamaları devreye sokulurken, sosyal medyada paylaşılan bir video ise büyük tartışma yarattı. Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde kaydedildiği öne sürülen videoda, aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin okul panosunda ifşa edildiği görüntüler yer aldı.

Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

İSİMLER LİSTE LİSTE PANOYA ASILDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, okulun girişindeki panoya "Tüm öğrencilerimizin mutlaka korona aşılarını tamamlamaları gerekmektedir" notuyla eksik aşılı olan öğrencilerin isimlerinin yer aldığı listelerin asıldığı yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Üniversitede ortaya çıkan görüntü sosyal mecralarda büyük tartışmalara neden olurken, kullanıcılar videoyu paylaşarak konuya ilişkin yorum üstüne yorumda bulundu.

Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Konya Selçuk Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Ali Candan: LAnet olsun DOS, lanet olsun bizleri aşılı, aşısız diye ayırım yapanlara ve zorlayanlara Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Anazarbus : BUNLAR ISIRMAZ DEĞİL Mİ. THY AŞILIYIM DİYEREK T-SHORT BASTIRMIŞTI DİĞERLERİ ONDAN GİYSİN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar - Son Dakika
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