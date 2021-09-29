Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar - Son Dakika

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmesi zorunlu hale gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütüleceği vurgusu yapıldı.

ÜNİVERSİTEYİ KARIŞTIRAN İFŞA

Aşı zorunluluğu bulunmayan eğitim alanında da PCR testi uygulamaları devreye sokulurken, sosyal medyada paylaşılan bir video ise büyük tartışma yarattı. Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde kaydedildiği öne sürülen videoda, aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin okul panosunda ifşa edildiği görüntüler yer aldı.

İSİMLER LİSTE LİSTE PANOYA ASILDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, okulun girişindeki panoya "Tüm öğrencilerimizin mutlaka korona aşılarını tamamlamaları gerekmektedir" notuyla eksik aşılı olan öğrencilerin isimlerinin yer aldığı listelerin asıldığı yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Üniversitede ortaya çıkan görüntü sosyal mecralarda büyük tartışmalara neden olurken, kullanıcılar videoyu paylaşarak konuya ilişkin yorum üstüne yorumda bulundu.