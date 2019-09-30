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Selçuklu'da "Gönülden Nağmeler" konseri

17 dakika önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "Gönülden Nağmeler" isimli Türk Sanat Müziği konseri Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Selçuklu'da

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "Gönülden Nağmeler" isimli Türk Sanat Müziği konseri Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.


Şehrin kültür, sanat ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayan Selçuklu Belediyesi, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören 'Gönülden Nağmeler' isimli Türk Sanat Müziği konserini bir kez daha gerçekleştirdi. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen ve sanatseverlerin güzel dakikalar geçirdiği programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sahne aldı. Şef Necmettin Akben yönetimindeki Gönülden Nağmeler Türk Müziği Topluluğu sanatçıları, Türk müziğinin en beğenilen eserlerini solo ve koro olarak seslendirdi. Birbirinden güzel eserlerle Konyalı müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatan sanatçılar, sahne performanslarıyla alkış yağmuruna tutuldu. Selçuklu Kongre Merkezini dolduran sanatseverler, şarkılara da hep bir ağızdan eşlik etti. Başta Ömer Faruk Belviranlı olmak üzere,10 yıldan beri Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı olarak görev alan Çiğdem Gürdal, lise eğitimi zamanında Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında Türkiye Birincisi olan Nilgün Kızılcı, halk müziği yorumcularından Enver Merallı, Zerrin Naycı, Neşe Dursun Saraç, Suat Kılıç ve Turgut Karadeniz'in yorumları, katılımcıların beğenisini kazandı. - KONYA

Selçuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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