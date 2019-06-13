Son Dakika Haberleri: Selendi'de 'Sıfır atık' projesi
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Selendi'de 'Sıfır atık' projesi

3 saat önce

Sıfır atık projesi kapsamında Manisa'nın Selendi ilçesindeki kurum ve kuruluşlara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Selendi'de 'Sıfır atık' projesi, System.String[]
Sıfır atık projesi kapsamında Manisa'nın Selendi ilçesindeki kurum ve kuruluşlara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Çırak tarafından Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından kurumlara Manisa Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından temin edilen ve İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına, iç mekan geri dönüşüm kutusu ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mavi (Kağıt, Plastik, Cam, Metal) geri dönüşüm kutusu, Gri (Geri dönüşmeyen atıklar) geri dönüşüm kutusu dağıtıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Manisa, Selendi, Ekonomi
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