Selim Gaygusuz: Crystal Palace, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Son Dakika

Selim Gaygusuz: Crystal Palace, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

İşte Radyo Gol'e konuşan Selim Gaygusuz'un açıklamaları..."Taraftarın olmadığı, futbolcuların psikolojik olarak çok fazla etkilendiği bu dönemde sağlıklı bir futbol oynanması beklenilemezdi.

İşte Radyo Gol'e konuşan Selim Gaygusuz'un açıklamaları...

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"Taraftarın olmadığı, futbolcuların psikolojik olarak çok fazla etkilendiği bu dönemde sağlıklı bir futbol oynanması beklenilemezdi. Ligin bitmesi için oynanması gereken 9 maç vardı. Averaj farkıyla 13. sırada bitirdik. 1 puan ile şampiyonluktan olan ya da küme düşen takımlar oldu.



"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR"


Oybirliği ile verilen kararla İngiltere'de alt ligler tescil edildi. Sağlık her şeyden önemlidir. Premier League'de oynayan futbolcu ile League 2'de oynayan futbolcu arasında hiçbir fark yoktur. Fakat şartlar eşit olmadığı için League 1-2 tescil edilmiş Championship ve Premier League devam kararı alınmıştır.


"BÜYÜK BİR GELİR KAYBI"


Bir diğer konu ise gelir kaynakları. Premier League ve Championship'in gelir kaynakları o kadar fazla ki maçlarını seyircisiz oynaması onları çok fazla sıkıntıya sokmaz. Crawley Town FC gibi her maçı 2.000 – 2.500 seyirciye oynayan kulüpler için bu oldukça büyük bir gelir kaybı olarak görülmektedir. Maçların oynanmamasının, liglerin tescil edilmesinin bir diğer sebebi de budur.


"BİZ BİRAZ DAHA AVANTAJLI BİR KULÜBÜZ"


İngiltere'de 2020 – 2021 sezonunda ekonomik anlamda küçülmeye gidilecek gibi görünüyor. League 2'de mücadele ettiğimiz için söylüyorum yıllık gelir 1.4M£ iken önümüzdeki sezon daha az olacak. İskelet kadromuz olduğu gibi kalacak ve 1-2 oyuncu daha kadromuza katarak yeni sezonda sahaya çıkacağız. Diğer kulüplerde bu biraz daha sıkıntılı olacak gibi duruyor. Çok fazla yatırım yapan daha büyük kulüplerin geliri azaldığı zaman sıkıntı yaşayacaklar. Oyuncular o takımda kalmak istemeyecektir. Bu durumda gelir düşmesine rağmen aslında biz biraz avantajlı bir kulüp olarak devam edeceğiz.


"COVID19 ETKİSİ DEVAM EDECEK"


Eylül ayında başlayacak yeni sezonda tribünler boş kalacak gibi görünüyor. 16.000 kişiye oynayan League takımları var. Biz Crawley Town olarak maç günü gelirinden çok fazla etkilenmeyebiliriz fakat taraftarı olan kulüpler etkilenecek gibi duruyor. Üzülerek söylüyorum Covid19 etkisi devam edecek.


"İNGİLTERE'DE 2 YA DA 3 TÜRK BAŞKAN GÖREBİLİRİZ"


Türkiye'de daha önce başkanlık ya da yöneticilik yapmış kişiler İngiltere'ye gelip görüşmeler yapıyor. Covid19 sonrası fikirleri çok değişir mi bilmiyorum fakat İngiltere'de 2 ya da 3 Türk başkan görebiliriz. Onların buraya gelmesinin tek sebebi buradaki kulüplerin A.Ş. olması. Türkiye'de de kulüpler A.Ş. olsa aslında Türk futbolu biraz daha iyi bir seviyeye gelebilir.


"TFF 1.LİG'DE ÇOK RAHAT OYNAYABİLECEK OYUNCULAR"


Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna, Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman ve birçok futbol insanı sezon içerisinde sık sık İngiltere'ye maç izlemeye geliyor. League 2'de oynayan birçok oyuncuyu beğendiler. TFF 1.Lig'de çok rahat oynayabilecek oyuncular tespit ettiler. 34 – 35 yaşındaki Afrikalı futbolculara 500bin Euro vermek yerine buradan çok daha kaliteli futbolcuları Türkiye'ye götürebilirler.


"BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR"


Covid19 sonrası her ülke futbolunda biraz yabancı oyuncu sorunu yaşanacak gibi görünüyor. Futbolcular ailelerinden, ülkelerinden ayrılmak istemeyebilir. Her Türk futbolcu bir gün Avrupa'da oynama hayali kurduğu için çok fazla yerli piyasada kalacaklarını sanmıyorum. Kulüplerde bu sebeple daha çok alt yapıya önem verilecektir diye düşünüyorum. Türkiye'de bu dönemi en iyi kullanacak 2 takım var. Biri Beşiktaş diğeri ise Trabzonspor'dur.


"CRYSTAL PALACE, CENGİZ ÜNDER'İ İSTİYOR"


Premier League ve Championship kulüpleriyle sezon içerisinde çok sık görüşüyorum. Özellikle Türkiye'deki kulüplerle iletişim konusunda çok sık arıyorlar. Mesela; Crystal Palace özellikle Türkiye piyasasından çok fazla futbolcu bakıyor. Crystal Palace, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı istemişti ve bende bu konuda görüşme sağlamıştım. Cenk Tosun'u Everton'dan önce istediler fakat olmadı. Önümüzdeki sezon için Cengiz Ünder'i istediklerini biliyorum. Çağlar Söyüncü sanırım bu sezon yılın defans oyuncusu seçilecek.


Futbol, Selim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:56 

Son Dakika Spor Selim Gaygusuz: Crystal Palace, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor
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