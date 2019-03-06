Selim Kotil'den Beşiktaş'ta Esnaf Ziyareti

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Selim Kotil
, seçim turu kapsamında Beşiktaş
Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.
BTP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Selim Kotil seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş Çarşı esnafını ziyaret etti. Selim Kotil'e BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül, BTP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Kemal Kamburoğlu ve çok sayıda partili de eşlik etti. Vatandaşlar ve esnaftan yoğun ilgi gören Kotil, soruları da yanıtsız bırakmadı.
"İSTANBUL BOĞAZINDAN ELEKTRİK ÜRETECEĞİZ"
İstanbul Boğazından elektrik üreteceklerini söyleyen Kotil, "Gittiğim her yerde söylüyorum. İstanbul Boğazı dünyanın en büyük nehridir. İstanbul Boğazı İstanbul'un bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahiptir. 4 tane Keban
Barajına eşdeğer elektrik üretebiliriz. Bu enerji ile yapamayacağımız şey yok" dedi.
"İSTANBULDA HAYAT PAHALI, UCUZLATACAĞIZ"
Bir vatandaşın hayat pahalılığına dikkat çekmesi üzerine İBB
'nin İstanbullunun hayatını kolaylaştırabileceğini belirten Kotil, " Silivri
'de, Çatalca
'da seralar kuracağız. 'Ama nasıl olur İstanbul seracılık için çok soğuk, Türkiye'de seracılık Akdeniz
'de yapılıyor' demeyin. Dünyanın en büyük seraları Hollanda
'da. Hollanda İstanbul'dan daha mı sıcak? Değil. Seraların en büyük gideri iklimlendirmedir. Biz boğazın altına su güllerini koyduğumuz zaman İstanbul'da seracılık çocuk oyuncağı olur. İşte o zaman ucuza ürün üretiriz, halkımız da ucuza ürün bulur" ifadelerini kullandı.
"EKRANDA PROJELERİMİZİ TARTIŞALIM"
Bütün adaylara ekranda projelerimizi tartışalım çağrısında bulunan Kotil, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu seçimi demokrasi şölenine çevirmekten bahsediyor. Ben hazırım. Diğer adaylar da gelsin karşılıklı planımızı, projemizi konuşalım. Bu seçimde biz ses sanatçısı, artist, oyuncu seçmiyoruz. Kim çarşıda, pazarda daha iyi el sallar seçmiyoruz. Biz bu seçimde planı, projeyi seçiyoruz. Gelsinler, konuşalım" dedi. - İstanbul