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Senegal, Türk şirketlerin imzasını taşıyan yeni stadına kavuşuyor - Son Dakika

Senegal, Türk şirketlerin imzasını taşıyan yeni stadına kavuşuyor

22.02.2022 10:47
Senegal, Türk şirketlerin imzasını taşıyan yeni stadına kavuşuyor

Senegal'de Türk şirketlerin tasarımını tamamladığı ve inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumu açılıyor.

Senegal'de Türk şirketlerin tasarımını tamamladığı ve inşa ettiği 50 bin kişilik Senegal Stadyumu açılıyor.

Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyum, bir Türk şirket tarafından 17 ayda tamamlandı.

2026 Yaz Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak 50 bin kişi kapasiteli stadyumun tasarımı da bir Türk mimarlık şirketine ait.

Stadyumda, Kasım 2020'de 42 yaşında hayatını kaybeden eski Senegalli milli futbolcu Papa Bouba Diop'un ismini taşıyan bir futbol müzesi de yer alıyor.

Yaklaşık 267 milyon dolara mal olan stadyum, 2000-2012 döneminde görev yapan 95 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'in adını taşıyacak.

Yerel saatle 16.00'da yapılacak açılışa, onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da katılacak.

Başta Senegal olmak üzere, Afrika spor çevrelerinde de yankı uyandıran açılışta FIFA Başkanı Gianni Infantino, bir dönem Türkiye'de de top koşturmuş Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, Nijeryalı eski futbolcu Jay Jay Okocha gibi Afrikalı eski oyuncular da hazır bulunacak.

Senegal kamuoyunun haftalardır en önemli gündem maddesi olan açılış sonrasında, Afrikalı eski oyuncularla Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncuları gala maçı yapacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal, Türk şirketlerin imzasını taşıyan yeni stadına kavuşuyor - Son Dakika


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