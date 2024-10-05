Senfonik Anadolu Konseri

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(ANKARA) - Limak Filarmoni Orkestrası, Türk halk müziğinin zengin repertuvarını senfonik düzenlemelerle Başkent dinleyicisiyle buluşturdu. 3 binden fazla dinleyicinin katıldığı konserden elde edilen gelir, " Türkiye'nin Mühendis Kızları" programı kapsamında kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

Limak Vakfı tarafından sanata destek olmak amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, Anadolu'nun eşsiz türkülerini senfonik yorumla Ankara'da çaldı. Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde dün akşam düzenlenen "Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri" konserinde binlerce dinleyici, Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilmiş türküler eşliğinde müzik yolculuğuna çıktı.

Anadolu'nun kültürel derinliğini yansıtan ve halk müziğinin en nadide örneklerinin yer aldığı konseri, 3 binin üzerinde seyircinin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi.

Konserde Limak Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan solist olarak sahne alırken, orkestrayı dünyanın en prestijli opera evlerinde orkestra şefi olarak görev alan İbrahim Yazıcı yönetti.

Anadolu'nun kültür mirasına senfonik dokunuş

Anadolu'nun zengin kültürel mirasını müzikseverlerle buluşturmayı amaçlayan konserde; Doğu Anadolu'dan Ege'ye, Karadeniz'den İç Anadolu'ya Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin sembolleşmiş türküleri sanatseverlerle buluştu. Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi halk ozanlarının miras bıraktığı eserleri yeni bir yorumla binlerce izleyiciyle buluşturan Limak Filarmoni Orkestrası ve Murat Karahan, "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Evlerinin Önü Mersin", "Bahçada Yeşil Çınar", "Neredesin Sen", "Çayelinden Öteye" gibi türkülerle izleyicilerden alkış aldı. Murat Karahan, Ankara türküsü "Hüdayda"yı söylerken sahneye çıkan Seymen ekibi de geleneksel halk oyununa eşlik etti.

Halk müziği eserlerinin modern orkestrasyon eşliğinde senfonik tarzda yorumlandığı konserin tüm geliri, mühendislik alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç kadınlara burs, mentorluk ve eğitim destekleri sağlayan Türkiye'nin Mühendis Kızları programına aktarılacak.