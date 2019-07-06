Son Dakika Haberleri: Şenlendirici'nin klarnet kampı konserle son buldu
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Şenlendirici'nin klarnet kampı konserle son buldu

1 saat önce

ÜNLÜ klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin İzmir'in Kınık ilçesindeki çiftlik evinde 4'üncüsü düzenlenen klarnet kampı, gala konseriyle son buldu.

Şenlendirici'nin klarnet kampı konserle son buldu, System.String[]
ÜNLÜ klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin İzmir'in Kınık ilçesindeki çiftlik evinde 4'üncüsü düzenlenen klarnet kampı, gala konseriyle son buldu.
Kınık'ın Dündarlı Mahallesi'nde çiftlik evi bulunan Hüsnü Şenlendirici, bu ayın başında, klarnet kampının 4'üncüsünü düzenledi. Beş gün süren kampta, Türkiye'nin değişik illerinin yanı sıra Almanya, Avusturya ve Makedonya'dan gelen 120 kişi, klarnet eğitimi aldı. Kampın kapanışı, gala konseri ile yapıldı.
Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Koştu, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konseri izledi.
Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Hüsnü Şenlendirici'nin ardından, 10 yaşındaki Erdenay Sali, klarnetiyle sahneye çıkarak, alkış topladı.
Konser sonunda konuşan Şenlendirici, kendilerine destek veren Kınık ve Bergama belediye başkanlarına teşekkür etti.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:50 Kaynak: DHA
Hüsnü Şenlendirici, Makedonya, İzmir, Kınık, Güncel
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