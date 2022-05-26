Sera kurup kenevir yetiştirmişler - Son Dakika
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Sera kurup kenevir yetiştirmişler

26.05.2022 11:14
Sera kurup kenevir yetiştirmişler

Hatay'ın Defne, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Hint keneviri yetiştirilen bir de sera ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Defne, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda seralar içinde taze fasulye bitkileri ile birlikte yan yana ekilmiş halde 669 kök Hint keneviri, 920 gram kubar esrar, 126 gram bonzai ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Sera kurup kenevir yetiştirmişler
Sera kurup kenevir yetiştirmişler

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, İskenderun, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sera kurup kenevir yetiştirmişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sera kurup kenevir yetiştirmişler - Son Dakika
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