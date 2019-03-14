Serbest Güreş Milli Takımı Dünya Kupası İçin Rusya'da

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Rusya'nın Yakutsk kentinde 15-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Rusya'nın Yakutsk kentinde 15-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası için bu ülkeye gitti. Milliler, ev sahibi Rusya, Küba ve Japonya ile grup liderliği için mücadele edecek. 2 grupta toplamda 8 takımın mücadelede edeceği organizasyonun diğer grubunda ise ABD, Moğolistan ve Gürcistan yer alacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar dünya kupasında şampiyon olmak için mindere çıkacak. Grup ikincileri üçüncülük, grup üçüncüleri ise beşinci olmak için mücadele edecekler.



Dünya Kupası'na iddialı bir şekilde gittiklerini söyleyen Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov, "Grubumuzda en büyük rakibimiz ev sahibi Rusya olacak. Ancak her şeye rağmen grubu lider olarak tamamlamayı hedefliyoruz. Ardından da diğer grup lideriyle finalde dünya kupasını kazanmak istiyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonasında forma giyecek Fatih Erdin dışında gelecek vadeden genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Burada forma giyecek olan gençler kendilerini gösterme şansını elde edecekler" şeklinde konuştu.



15-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler şöyle:



57 Kilo: Ali Karaboğa



61 Kilo: Münir Recep Aktaş



70 Kilo: Serhat Arslan



74 Kilo: Nazım Kara



79 Kilo: Abdülkadir Özmen



86 Kilo: Fatih Erdin



92 Kilo: Süleyman Karadeniz



97 Kilo: Ali Böncüoğlu



125 Kilo: Abdullah Omaç - İstanbul

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