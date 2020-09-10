Seri katil koronovirüse yakalandı, ilk duruşmaya katılamadı - Son Dakika

Seri katil koronovirüse yakalandı, ilk duruşmaya katılamadı

ORDU ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklananseri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46), 8 cinayet suçundan açılan davanın ilk duruşmasına, Covid-19 testinin pozitif çıkması ve karantinaya alınması nedeniyle katılamadı.

Seri katil koronovirüse yakalandı, ilk duruşmaya katılamadı, System.String[]

ORDU ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan

seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46), 8 cinayet suçundan açılan davanın ilk duruşmasına, Covid-19 testinin pozitif çıkması ve karantinaya alınması nedeniyle katılamadı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işletmecisi Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada Ordu ve Samsun'da, 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu belirlenen Çayıroğlu, tutuklandı. Genişletilen araştırmalar sonunda da Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018 günü cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı ağır ceza mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI İÇİN DURUŞMAYA KATILAMADI Açılan davanın ilk duruşması bugün Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme başkanı, Çayıroğlu'nun tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde koronavirüse yakalandığını ve karantinaya alındığını, bu nedenle duruşmaya katılamayacağını bildirdi.  Duruşma, ertelendi.DAVAYA KONU CİNAYETLER ŞUNLAR24 Şubat 2018: Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yarısı evlerine yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.  13 Temmuz 2018: Ordu'nun Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, evinde gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu.  22 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan Güneş ve gelini Zahide Güneş hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alış veriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.  31 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.  DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde, 10 Şubat 2018'de, Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen'in (60), gece yarısı evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili soruşturma Terme Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılıyor.

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde yaşayan ve kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulunan Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise cinayette kullanılan suç aletinin kesin tespiti yapılamaması nedeniyle halen Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca sürdürülüyor.


Koronavirüs, Cinayet, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seri katil koronovirüse yakalandı, ilk duruşmaya katılamadı - Son Dakika

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