Son Dakika Haberleri: Serik Myo'dan Futbol Turnuvası

Serik Myo'dan Futbol Turnuvası

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin organize ettiği "Bölümlerarası Futbol Turnuvası" maçları tamamlanarak kazananlara ödülleri verildi.

Serik Myo'dan Futbol Turnuvası, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin organize ettiği "Bölümlerarası Futbol Turnuvası" maçları tamamlanarak kazananlara ödülleri verildi.

7-28 Aralık 2018 tarihleri arasında maçları yapılan turnuvada, 7 takım içerisinde en yüksek puanı alarak birinci olan Tekstil Teknolojileri Programı öğrencilerine kupa ve madalyaları Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından verildi. Turnuvada, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ikinci olurken, Mimari Restorasyon programı öğrencileri ise üçüncü oldu.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin düzenledikleri organizasyonun, öğrencilerin sosyalleşmesi ve daha çok sportif faaliyetlerde bulunmaları adına önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, öğrencileri tebrik etti.

Serik MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, ikinci dönemde de öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini kuvvetlendirecek ve mesleki deneyim elde edebilecekleri yeni organizasyonlar yapmayı sürdüreceklerini belirtti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Futbol, serik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Real Madrid, Evinde Real Sociedad'a Yenilerek Ligde 5. Sıraya Geriledi Real Madrid, Manchester City'den Brahim Diaz'ı Transfer Etti

Beşiktaş'ta Isimat-Mirin İlk İdmanına Çıktı Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:15:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serik Myo'dan Futbol Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]