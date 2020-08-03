Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

MALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli Ahmet El Barho (23) boğularak, hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla birlikte dün öğle saatlerinde Beyaz Saray mevkisindeki Karakaya Baraj Gölü kıyısına gelen Suriye uyruklu Ahmet El Barho, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Barho, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları tarafından yapılan arama çalışmasında, 12 metre derinlikte, Barho'nun cansız bedeni bulundu. Ahmet El Barho'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.