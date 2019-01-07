Servis Minibüsleri Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı (2)
37 dakika önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü, Suruç- Birecik
karayolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Suruç Devlet Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:46 Kaynak: AA
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