Son Dakika Haberleri: Servis Minibüsleri Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı (2)

Servis Minibüsleri Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı (2)

37 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü, Suruç- Birecik karayolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:46 Kaynak: AA

İşçi, Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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