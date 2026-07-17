SETA'dan kritik analiz: "Dron duvarı" NATO'nun yeni savunma kalkanı olabilir - Son Dakika
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SETA'dan kritik analiz: "Dron duvarı" NATO'nun yeni savunma kalkanı olabilir

SETA\'dan kritik analiz: "Dron duvarı" NATO\'nun yeni savunma kalkanı olabilir
17.07.2026 17:45
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Rusya-Ukrayna savaşının değiştirdiği güvenlik dengeleri, Avrupa'nın sınır savunmasına yönelik yeni arayışları da beraberinde getirdi. SETA Araştırmacısı Sibel Düz'ün yayımladığı analizde, son dönemde gündeme gelen "Dron Duvarı" girişiminin yalnızca sınır güvenliği sağlayan bir proje olmaktan çıkıp NATO'nun entegre hava savunma mimarisinin önemli bir parçasına dönüşebileceği değerlendirildi.

SETA Araştırmacısı Sibel Düz, yayımladığı analizde Rusya- Ukrayna savaşının ardından hızla değişen güvenlik ortamında öne çıkan "Dron Duvarı" konseptini mercek altına aldı. Analizde, girişimin yalnızca sınır güvenliği projesi olarak değil, NATO'nun doğu kanadını güçlendirecek entegre bir savunma mimarisine dönüşmesi gerektiği vurgulandı.

İHA'LAR SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

SETA Araştırmacısı Sibel Düz'ün kaleme aldığı "Bölgesel Sınır Güvenliğinden Avrupa Savunma Girişimine: Dron Duvarı ve NATO Entegrasyonu" başlıklı analiz yayımlandı. Analizde, Rusya-Ukrayna savaşının insansız hava araçlarının (İHA) modern savaş doktrinindeki yerini köklü biçimde değiştirdiği ifade edildi.

Değerlendirmeye göre İHA'lar artık yalnızca keşif ve saldırı görevlerinde değil; hava savunma sistemlerini yıpratma, karşı tarafa ekonomik maliyet yükleme, psikolojik etki oluşturma ve bilgi operasyonları yürütme amacıyla da yoğun şekilde kullanılıyor.

NATO HAVA SAHASI TEHDİT ALTINDA

Analizde, savaşın yalnızca Rusya ve Ukrayna topraklarıyla sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Özellikle 9-10 Eylül 2025 tarihlerinde Rus İHA'larının Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etmesinin ardından NATO'nun "Doğu Nöbetçisi (Eastern Sentry)" operasyonunu başlattığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının kullanılarak tehditlerin bertaraf edildiği belirtilirken, düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı yüksek maliyetli savaş uçakları ve önleyici mühimmat kullanılmasının uzun vadede sürdürülebilir bir savunma modeli olmadığı vurgulandı.

"DRON DUVARI" İÇİN ORTAK SAVUNMA ALTYAPISI GEREKİYOR 

Analize göre etkin bir Dron Duvarı sistemi yalnızca sınır hattına yerleştirilecek sensörlerden ibaret değil. Sürekli hedef tespiti, güvenilir teşhis, gerçek zamanlı takip, hızlı müdahale kabiliyeti ve muharebe hasar değerlendirmesi gibi unsurların aynı sistem içinde çalışması gerekiyor.

Bunun yanında güvenli veri paylaşımı, ortak teknik standartlar, müşterek hava durumsal farkındalığı ile sivil ve askeri kurumlar arasında güçlü koordinasyonun da sistemin temel bileşenleri arasında yer aldığı ifade edildi.

NATO ENTEGRASYONU KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Analizde, Avrupa Dron Duvarı girişiminin geleceğine ilişkin en kritik sorunun, bu yapının yalnızca siyasi görünürlüğü yüksek bir sınır güvenliği projesi olarak mı kalacağı, yoksa NATO'nun doğu kanadındaki caydırıcılığı güçlendiren entegre bir İHA karşıtı savunma mimarisine mi dönüşeceği olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Dron Duvarı'nın NATO'nun hava ve füze savunma mimarisiyle uyumlu şekilde geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığı kaydedildi.

"YENİ KURUMLAR YERİNE MEVCUT NATO YAPILARI KULLANILMALI"

Analizde, Dron Duvarı'nın yalnızca sensör veya sınır gözetleme projesi olarak ele alınmasının sınırlı katkı sağlayacağı ifade edilirken, asıl stratejik değerin NATO'nun operasyonel ihtiyaçları, Avrupa Birliği'nin kabiliyet geliştirme araçları, doğu kanadındaki bölgesel gereksinimler ve çok uluslu tatbikatlarla oluşturulacak ortak standartların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkacağı vurgulandı.

Bu nedenle yeni kurumsal yapılar oluşturmak yerine NATO'nun mevcut komuta yapıları, Mükemmeliyet Merkezleri, Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT), teknik tatbikatlar ve yenilik programları üzerinden kalıcı bir karşı-drone bilgi, test ve adaptasyon ağı kurulmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı değerlendirildi.

Analizde, böyle bir modelin Dron Duvarı'nı yalnızca siyasi bir girişim olmaktan çıkararak NATO'nun doğu kanadında caydırıcılığı, savunmayı ve dayanıklılığı artıran uygulanabilir bir savunma katmanına dönüştürebileceği sonucuna yer verildi.

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Son Dakika Nato SETA'dan kritik analiz: 'Dron duvarı' NATO'nun yeni savunma kalkanı olabilir - Son Dakika

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