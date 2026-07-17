İsmi uzun süredir ciddi şekilde Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran'ın yeni adresi netleşti.
A Bola'nın haberine göre; Benfica, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna kattı. Portekiz ekibinin yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi.
Al Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Suudi Arabistan kulübünden yıllık yaklaşık 20 milyon Euro gibi astronomik bir ücret alan Duran için Benfica ile yapılan anlaşmada önemli bir detay öne çıktı. Yapılan kiralama anlaşmasına göre, oyuncunun yüksek maaşının çok büyük bir kısmını yine Al Nassr kulübü üstlenecek.
Jhon Duran'ın geçmiş transfer dönemlerinde de Portekiz devinin radarına girdiği ancak o dönem Benfica'yı çalıştıran teknik direktör Roger Schmidt'in bu transfere onay vermeyerek farklı isimlere yöneldiği belirtildi.
2025/26 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren, ardından kış transfer döneminde Rus ekibi Zenit'e kiralanan Duran, bu kez Portekiz Ligi'nde Benfica formasıyla boy göstermeye hazırlanıyor.
Son Dakika › Spor › Herkes Galatasaray derken... Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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