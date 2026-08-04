Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Metro istasyonunda akıllara durgunluk veren bir aldatma olayı yaşandı. İstasyonda sevgilisiyle el ele yürüyüş yapan bir adam, o sırada tesadüfen oradan geçmekte olan eşiyle karşılaştı. Beklenmedik bir şekilde eşine suçüstü yakalanan adamın, olay anındaki tavırları dikkat çekti.

YANINDAKİ KADINI "MESAİ ARKADAŞIM" DİYEREK SAVUNDU

Yakalanma anında eşinin yüzüne dahi bakamayan ve durumu toparlamaya çalışan adam, düştüğü durumdan sıyrılmak ve yanındaki kadını kurtarmak için akılalmaz bir yalana başvurdu. Eşinin haklı tepkisiyle karşılaşan adamın kendini "O benim sadece mesai arkadaşım." sözleriyle savundu.