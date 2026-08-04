Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki... - Son Dakika
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Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

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Bir metro istasyonunda sevgilisiyle el ele yürüyen adam, tesadüfen karşılaştığı eşi tarafından suçüstü yakalandı. Eşine yakalanan adamın, yanındaki kadını kurtarmak için söylediği yalan ise pes dedirtti.

Metro istasyonunda akıllara durgunluk veren bir aldatma olayı yaşandı. İstasyonda sevgilisiyle el ele yürüyüş yapan bir adam, o sırada tesadüfen oradan geçmekte olan eşiyle karşılaştı. Beklenmedik bir şekilde eşine suçüstü yakalanan adamın, olay anındaki tavırları dikkat çekti.

YANINDAKİ KADINI "MESAİ ARKADAŞIM" DİYEREK SAVUNDU

Yakalanma anında eşinin yüzüne dahi bakamayan ve durumu toparlamaya çalışan adam, düştüğü durumdan sıyrılmak ve yanındaki kadını kurtarmak için akılalmaz bir yalana başvurdu. Eşinin haklı tepkisiyle karşılaşan adamın kendini "O benim sadece mesai arkadaşım." sözleriyle savundu.

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki... - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ff23452345 Ff23452345:
    hangi don gibi olmuş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki... - Son Dakika
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