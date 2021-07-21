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''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu - Son Dakika

''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu

21.07.2021 11:43

İzmir'de eşinin 8 yaşındaki yeğeni M.U.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen D.U., 28,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuğun pedagoglar eşliğinde alınan ifadesinde, olayın gerçekleştiği gün M.U. ile D.U.'nun Şevkat Yerimdar dizisini izlediği bilgisi dikkat çekti. Bu detaydan yola çıkan M.U.'nun avukatları, dizinin olayın yaşandığı tarihte yayınlanmadığını tespit etti. İtirazlar sonrası Yargıtay kararı bozarken, tekrar görülen davada D.U. beraat etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, M.U.'nun ablası doğum yapmak için hastaneye yattı. Bunun üzerine M.U.'nun annesi ve D.U.'nun eşi de refakat etmek için hastaneye gitti. M.U. da o akşam eniştesi olan D.U.'nun yanında kaldı. Şikayet üzerine D.U., M.U.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. D.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan iddianame hazırlandı.

KENDİSİNE İFTİRA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edilirken, hakim karşısına çıkan D.U. kendisine iftira atıldığını savundu. D.U, "M.U. ve ailesi maddi durumları sıkıntılı olduğu için bir süre bizde kalıyordu. O sırada kayınpederimin geçmiş yıllarda eşimi taciz ettiğini öğrendim. Bunun ardından evde tartışmanın ardından M.U. ile ailesini evimden kovdum. Telefonla arayıp barışmak istediklerini söylediler. Barışma tekliflerini geri çevirdikten birkaç gün sonra polisler gelip beni aldı. Kimseye istismarda bulunmadım" dedi.

''ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİNİ İZLEDİK''

M.U. ise pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, D.U. ile birlikte televizyonda Şevkat Yerimdar dizisini izlediklerini, D.U.'nun kendisini banyoya götürüp soyduktan sonra istismar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, ilk celsede D.U. hakkında tutuklama kararı çıkardı.

İSTİSMAR EDİLEN ÇOCUĞUN ANNESİ, İFTİRA ATTIĞINI KABUL ETTİ

İlerleyen celselerde M.U.'nun annesi, D.U ile aralarında bir tartışma yaşandığını bunun üzerine M.U.'ya verdiği ifadeleri kendisinin söylettiğini ve iftira attığını kabul etti. Mahkemeye heyeti, beyanları dikkate almadı ve D.U.'yu 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 28,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DİZİNİN İSTİSMAR GÜNÜ YAYINLANMADIĞI FARK EDİLDİ

D.U.'ya verilen 28,5 yıl hapis cezasına itiraz eden avukatları Feridun Sencer ve Gülçin Özpelit, ifadelerde çelişkiler ve kopukluklar olduğu gerekçesiyle harekete geçti. Dosyadaki ifadelerde sıkça adı geçen Şevkat Yerimdar dizisinin yayın tarihini araştıran iki avukat, dizinin istismarın yaşandığı öne sürülen tarihte yayınlanmadığını fark etti. Dizi detayının yanı sıra dosyada M.U.'nun annesinin ifadelerini ve dosyadaki kopuklukları örnek olarak sunan Sencer ve Özpelit, istinafa gitti. İstinaf da yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını onadı.

YARGITAY BERAAT KARARI VERDİ

Bunun üzerine avukatlar, dosyayı aynı gerekçelerle Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, bu dosya hakkında da benzer birçok dosyada olduğu gibi suç tarihi itibariyle 8 yaşında olan M.U.'nun anlatımlarını çelişkili buldu ve sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin istemi doğrultusunda sanığın, M.U.'ya yönelik cinsel istismar suçunu işlemediği kanaati ile beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildiğinden, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de D.U.'nun beraatına karar verdi.

''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu

Karabağlar, Yargıtay, Mahkeme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu - Son Dakika


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