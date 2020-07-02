Seyahat acenteleri Kuşadası'na çıkartma yaptı

İç turizmi hareketlendirmek için bir araya gelen acenteler, çarşı gezisi yaptı, gün batımı tekne turuna katıldı

AYDIN - TÜRSAB'ın iç turizm hareketlendirmek için başlattığı girişimler kapsamında Kuşadası'na çıkartma yapan bölge seyahat acenteleri, Kuşadası çarşı gezisi yaptı, akşam saatlerinde ise günbatımı tekne turuna katıldı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu (BTK), iç turizmi hareketlendirmek için 250 bölge acentesini Kuşadası'nda bir araya getirmiş ve Aydın ile genelinde bilgilendirme ve tanıtım çalışması başlatmıştı. TÜRSAB Kuşadası BTK'nın gerçekleştirdiği bilgilendirme gezisine Ege Bölgesi seyahat acenteleri büyük ilgi gösterirken, etkinliğin ilk gününde Kuşadası'nın önemli turistik tesislerini gezen seyahat acentesi temsilcileri, öğleden sonra da Kuşadası'nda çarşı gezisi yaptı ve ardından gün batımı tekne turuna katıldı. TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan, bölge acentelerini Kuşadası'nda ve Aydın'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, iç turizmi hareketlendirmek için girişimlerinin süreceğini söyledi.

Bu arada, Kuşadası'nda yoğun bir gün geçiren bölge seyahat acentesi temsilcileri, Kuşadası'nın yanı sıra Aydın ve Didim'de de bilgilendirme etkinliklerine katılacak. Bu kapsamda acentelere Kuşadası'nın ardından Didim'de otellerin bilgilendirmesi yapılacak, ardından Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti'ne gezi düzenlenecek. Kuşadası'nda su parkını da ziyaret edecek olan acenteler, Cuma günü de Arapaştı Kanyonu, Nysia Antek Kenti'ni ziyaret edecek ve tekne turuna katılacak. Bu arada, sayıları 250'yi bulan seyahat acentelerine Perşembe günü akşam Kuşadası Jade Beach Club'ta Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gala yemeği verilecek.

Yemeğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katılacağı açıklandı.