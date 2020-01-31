Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza 1 metre mesafe koyun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza 1 metre mesafe koyun - Son Dakika

Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza 1 metre mesafe koyun

6 saat önce

Korona virüsüne karşı özellikle yurt dışına seyahat edenlerin çok daha dikkatli olması konusunda önemli uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, virüse karşı henüz bir tedavi yöntemi ya da aşının olmadığını söyledi.

Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza 1 metre mesafe koyun, System.String[]

Korona virüsüne karşı özellikle yurt dışına seyahat edenlerin çok daha dikkatli olması konusunda önemli uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, virüse karşı henüz bir tedavi yöntemi ya da aşının olmadığını söyledi. Hacıosman kişilerle iletişim kurarken araya bir metre kadar mesafe koymakta fayda olduğunu belirtti.


Çin'in merkezindeki en kalabalık şehir olan Wuhan'da başlayan koronavirüs salgını nedeniyle onaylanmış korona virüsü vak'alarının sayısı yaklaşık 10 bini bulurken, ölü sayısı da 210'u geçti. Çin dışında Avustralya, Kamboçya, Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya, Japonya, Malezya, Nepal, Singapur, Güney Kore, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Vietnam olmak üzere 17 ülkede daha görülen korona virüsün zamanlaması da endişe verici. Çünkü 25 Ocak'ta başlayan ve 8 Şubat'a kadar sürecek Yeni Ay Yılı kutlaması için birçok kişi ülkeye seyahat ediyor.


Şehir karantina altına alınırken diğer devletler de oradaki vatandaşları için harekete geçti. ABD hükümeti yaklaşık 200 Amerikalıyı Wuhan'dan tahliye etti. Japonya şu ana kadar iki ayrı uçuşla 400'den fazla vatandaşını ülkeye getirdi. Güney Kore vatandaşlarından 300'ünü tahliye etmek için Wuhan'a bir charter uçak yollayacağını bildirdi. Ülkede bulunan 32 Türk vatandaşı ise Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı ile Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında Türkiye'ye getirilecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek ve sağlıklarında bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum. Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Orman yangını gibi hızlıca yayılabilir"


Bu tür virüslerin seyahatlerle bir orman yangını gibi hızlıca yayılabileceğini belirten Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman korona virüsünün solunum sistemini etkileyen büyük bir virüs grubu olduğunu kaydetti.


Özellikle yurt dışına seyahat edenlerin çok daha dikkatli olması konusunda önemli uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, "Korona virüsüne yakalanan insanlarda ateş, titreme, baş ağrısı, nefes almada zorluk ve boğaz ağrısı gibi belirtiler bulunur. Bu belirtileri olanların mutlaka doktora başvurması gerekmektedir" dedi.


Kimler risk altında


Virüse karşı henüz bir tedavi yöntemi ya da aşının olmadığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, "Kişilerle iletişim kurarken araya bir metre kadar mesafe koymakta fayda var. ve mutlaka maske takılması gerekmekte. Özellikle en koruyucu olanları N95 denilen solunum maskesidir. Ama bu olmadığı noktada normal solunum maskelerinin takılmasını öneriyoruz. Virüs temas yoluyla da bulaşabilmekte. Bundan dolayı kişisel eşyaların kullanımları konusunda da hassasiyet göstermeliyiz. Enfeksiyonun bulaşmış olduğu eşyaları ağız, yüz ve gözlerimize temas ettirmemeliyiz. Enfekte olan kişilerle yakın temasta bulunmamalıyız. Doğal direncimizi iyi tutmak için de dengeli beslenmeli, uykumuzu iyi almalı ve bol sıvı tüketmeliyiz. Şu an için coronavirüsünün etkin bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte daha çok yaşlı grubu, kalp, böbrek yetmezliği olanlar, kanser, diyabet, astım, koah gibi hastalıkları olan kişiler daha büyük risk altındadır. Bu yüzden erken tanı ile beraber tedaviye erken başlamak çok önemlidir" şeklinde bilgilendirmede bulundu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Hacıosman, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması
Dünya bu açıklamayı bekliyordu! Fransız bilim insanları, koronavirüs aşısı için tarih verdi Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:48:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza 1 metre mesafe koyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]