Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne "başarı" belgesi - Son Dakika

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında maske üretimine devam eden Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığınca başarı belgesi verildi.

Seydişehir gönüllüleri tarafında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde cerrahi maske üretimi devam ederken, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar tarafından HEM Müdürü Ahmet Refik Dereli'ye başarı belgesi takdim edildi.

Halk sağlığı için cerrahi maske üretimine devam edecekleri ifade eden Dereli, Kovid-19 salgın döneminde Türkiye genelinde en çok maske, tulum ve önlük üreten ilçe ve kurumlardan biri olduklarını söyledi.

Bu nedenle Bakanlık tarafından başarı belgesi ile onura edildiklerini ifade eden Dereli, "Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Aydın Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tahir Kibar'a ve kurumda bulunan müdür yardımcılarımız olmak üzere hocalarımıza, kursiyerlerimize ve tüm personelimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli eğitim Müdürü Tahir Kibar ise Dereli ve ekibine salgın mücadelesi boyunca vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.