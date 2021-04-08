Seyhan Barajı'ndan milli ekonomiye dev katkı - Son Dakika

Seyhan Barajı'ndan milli ekonomiye dev katkı

08.04.2021 09:34
Seyhan Barajı'ndan milli ekonomiye dev katkı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 1956 yılında hizmete alınan Seyhan Barajı'nın ekonomiye enerji alanında 9 milyar TL, taşkınlardan koruma ve sulama alanında ise 69 milyar olmak üzere toplamda 78 milyar TL katkı sağladığını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 1956 yılında hizmete alınan Seyhan Barajı'nın ekonomiye enerji alanında 9 milyar TL, taşkınlardan koruma ve sulama alanında ise 69 milyar olmak üzere toplamda 78 milyar TL katkı sağladığını söyledi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, 65 yıl önce hizmete alınan ve Adana'da tarımın gelişmesinde devasa bir etki oluşturan, şehir merkezindeki taşkınların önüne geçen ve Adana'nın simgesi haline gelen Seyhan Barajı, oluşturduğu göl alanı ile şehre görsellik ve dinlenme alanları sağlaması gibi birçok faydayı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Seyhan Barajının, ekonomiye enerji alanında 9 milyar TL, taşkınlardan koruma ve sulama alanında ise 69 milyar olmak üzere toplamda 78 milyar TL fayda sağladığını kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"Seyhan nehrinin kalbi ve belki de taçlandığı yeri Seyhan Barajı Hidroelektrik Santrali'dir. 600 km'lik uzunluğu ve yaklaşık 20 bin km2'lik havza genişliğine sahip olan Seyhan Nehri üzerinde kurulmuş en önemli barajlardan birisi Seyhan Barajı ve HES'tir. Yapımına 1953 yılında başlanan, sulama ve enerji üretimi amaçlı olarak tasarlanan Seyhan Barajı, 8 Nisan 1956 yılında hizmete alınmıştı. Eski Adana olarak geçen yaklaşık 850.000 dekar araziyi ve Adana şehir merkezini taşkınlardan koruma görevini de üstlenen Seyhan Barajı, eğik kil çekirdekli toprak dolgu tipinde inşa edilmiştir. Barajın gövde hacmi 7.500.000 metreküp. Şehir hayatı ve doğa hayatı iç içe olan ender yerlerden birisi olan Seyhan Baraj Gölü ve çevresi Bakanlar Kurulu'nun 13 Eylül 2006 tarihinde almış olduğu kararla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası kapsamına alınmış, biyolojik çeşitliliği korunması gereken alanlardan birisi olarak ilan edilmiştir."

Seyhan Barajının, Çukurova Bölgesinde tarımın devamlılığı için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Tarımda kullanılan modern sulama yöntemleri ile Seyhan Nehri'nden tarlaya ulaşan suyun bir damlası bile boşa gitmemekte, her bir damla su Türk çiftçisinin gelirini arttırırken ülke ekonomimize de muazzam bir katkı sağlamaktadır. Baraj sayesinde yıllık 350 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. 1956 yılından bugüne kadar toplam 22750 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek yıllık 730 000 kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılandı ve milli ekonomiye sadece enerji alanında 9 milyar liralık katkı sağlandı. Enerji faydasının yanı sıra hiç şüphesiz sergilemiş olduğu başarılı taşkın koruma hizmeti ve ova çiftçilerimiz için hayati öneme sahip sulama suyunun ana kaynaklarından birisi olarak görev yapması ile 69 milyar liralık taşkın koruma ve sulama faydası sağladı. Böylece toplamda 78 milyar TL'lik fayda Seyhan Barajı'ndan sağlanmış oldu." - ADANA

Seyhan Barajı'ndan milli ekonomiye dev katkı
Seyhan Barajı'ndan milli ekonomiye dev katkı
Seyhan Barajı'ndan milli ekonomiye dev katkı
Seyhan Barajı'ndan milli ekonomiye dev katkı

Türk Lirası, Enerji, Seyhan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seyhan Barajı'ndan milli ekonomiye dev katkı - Son Dakika Ekonomi


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