Seyit Tümtürk, Doğu Perinçek'e hakaretten 3 bin 270 lira adli para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Saraçhane Parkı'nda yaptığı basın açıklaması sırasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk'ün yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Seyit Tümtürk ile şikayetçi Doğu Perinçek'i avukatları temsil etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Tümtürk'ün "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 3 ay 20 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan Doğu Perinçek'in avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Seyit Tümtürk'ün avukatı ise müvekkilinin siyasi bir kişi olduğunu, siyasiler arasında zaman zaman ağır eleştiri ya da kaba söz olarak nitelendirilebilecek ifadelere rastlandığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tümtürk'ü "alenen hakaret" suçundan önce 131 gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezayı 109 güne düşürerek, Tümtürk'ü 3 bin 270 lira adli para cezasına mahkum etti.

Mahkeme, bu cezanın da 10 eşit taksitle ödenmesine ve sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seyit Tümtürk'ün 2 Aralık 2018'de Saraçhane parkında düzenlediği basın açıklaması sırasında, bir kanala verdiği röportajdaki ifadeleri yer almıştı.

İddianamede, Tümtürk'ün "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.