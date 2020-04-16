Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı - Son Dakika

Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı

6 saat önce

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 400 liradan satıldı.

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 400 liradan satıldı.

Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasat çalışmaları başladı.

Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üreticiler, özenle topladıkları meyveleri mahalle meydanındaki alım merkezine götürdü.

Sezonun ilk ürünü, düzenlenen tören ve açık artırmayla satıldı. Üretici, tüccar ve ihracatçı temsilcilerinin katıldığı törende, bölge üreticilerinden Metin Koyuncu'nun hasat ettiği yaklaşık 30 kilogram kiraz, kilogramı 400 liradan alıcı buldu.

Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir kiraz sezonu beklediklerini dile getirdi.

Metin Koyuncu, "İlk kirazımızı toplayarak sezona başladık, bu yörenin havası ve toprak yapısı nedeniyle çok avantajlıyız. 30 kilogram kadar topladığım ilk ürünün kilogramını 400 lira açılış fiyatıyla tüccarımıza sattık. Geçen sene ilk ürün 250 liradan satılmıştı ancak fiyatlar böyle devam etmez. Ürün arzı arttıkça rakamlar da normale döner." dedi.

Tüccar İbrahim Bodur da sezonun ilk ürününü üreticiyi teşvik amacıyla 400 liradan aldığını belirterek, "Bu sembolik bir rakamdır, sezon ilerledikçe gerçek değerine doğru inecektir. İlk ürün olduğu için üreticimizi onurlandırmak istedik. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir sezon olur. İlk ürünü İstanbul'daki market ve manavlara göndereceğiz." diye konuştu.

Sancaklıbozköy Mahallesi Muhtarı ve üretici Kadir Dalgın da 16 Nisan itibarıyla sezonu açtıklarını belirterek, "Geçen yıl sezonu biraz daha erken açmıştık, bu yıl mevsim koşulları nedeniyle sezon gecikti. İnşallah bundan sonra haziranın ortalarına kadar 2 aylık sürede Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli kirazını çıkaracağız. Bu, yöre halkına ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor. Güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede üretilen yıllık ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor.

Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı

Şehzadeler, Türkiye, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:20 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 20:41:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]