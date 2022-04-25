SPOR Shakhtarlı Sudakov: Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istiyoruz - Son Dakika
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SPOR Shakhtarlı Sudakov: Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istiyoruz

25.04.2022 23:23

SPOR Shakhtarlı Sudakov: Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istiyoruzAdem AKALAN / ANTALYA, (DHA)- Shakhtar Donetsk'in forvet oyuncusu Heorhii Sudakov, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, savaşa rağmen futbol oynamanın zor olduğunu,...

SPOR Shakhtarlı Sudakov: Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istiyoruz

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- Shakhtar Donetsk'in forvet oyuncusu Heorhii Sudakov, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, savaşa rağmen futbol oynamanın zor olduğunu, ancak profesyonel olarak sahaya çıktıklarını ve futbolun kafalarını dağıttığını söyledi.

"Barış için futbol" temasıyla Antalya Stadyumu'nda oynanan dostluk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un tek golünü 7'nci dakikada Mustafa Erdilman, Ukrayna temsilcisinin gollerini ise 21'inci dakikada Solomon ile 75'inci dakikada Topalov Dmytro kaydetti.

Mücadelenin ardından Heorhii Sudakov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sudakov, "Bu maçları oynayarak Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Biz maçlara beyaz tişörtle çıkarak bunları gösteriyoruz. Şimdiden Ukrayna'da yaşanan savaşta 215 çocuk hayatını kaybetti. Biz orada yaşananları herkese göstermek istiyoruz. Benim Ukrayna'da çocuğum doğdu. Savaş bütün planları değiştirdi" dedi.

"FUTBOL BİZİM KAFAMIZI DAĞITIYOR"

Savaşa rağmen burada futbol oynamanın çok zor olduğunu ifade eden Sudakov, "Çok zor, ben sadece Ukrayna'dan çıktım. Futbol bana acıları unutmak için 2 saat süre veriyor. Maçın ardından yine yaşananlar aklımızdan çıkmıyor. Profesyonel olduğumuz için bu maçları oynamak zorundayız. Ukrayna'da uçakların sesleri geliyor ama futbol bizim kafamızı dağıtıyor" diye konuştu.

Milli takıma davet edilip edilmediğiyle ilgili soruya Sudakov, "Ben şu an milli takımı düşünmüyorum. Maçları oynadıktan sonra onu düşüneceğim" dedi.

SPOR Shakhtarlı Sudakov: Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istiyoruz
SPOR Shakhtarlı Sudakov: Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istiyoruz
SPOR Shakhtarlı Sudakov: Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istiyoruz
SPOR Shakhtarlı Sudakov: Ukrayna'da yaşananları tüm dünyaya göstermek istiyoruz

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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