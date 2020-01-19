Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları sona erdi - Son Dakika Spor

Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları sona erdi

6 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de tamamlandı.

Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları sona erdi, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona 11 kulüpten, 27'si kadın 70 sporcu katıldı.

Ankara, Kocaeli ve Erzurum'dan turnuvaya katılan sporcular, senior, junior A, B, C ve D kategorilerinde dereceye girip, 3-5 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele verdi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile federasyon Kocaeli İl Temsilcisi Vedat Tortumluoğlu ve Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli tarafından takdim edildi.

Erzurum, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gasp ettikleri 10 bin lira ile alem yapıp saç boyattılar
Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]