Short Track Olimpik milli takımı sezon başı performans testinde

Short Track Milli sporcularından oluşan Olimpik takımı sezon başı performans testleri, faaliyetlerine 2021 Ocak ayında başlayan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde Merkez Müdürü Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ağduman ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bedir'in katkılarıyla tamamlanan proje sonucunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün maddi desteğiyle kurulan, sporcuların fizyolojik ve psikolojik performans düzeyini tespit ederek gelişmesine yardımcı olan son teknoloji ekipmanlara sahip merkez, ülkemizin önde gelen sporcu performans merkezleri arasında yer alıyor.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanlarının yanı sıra diğer alanlardan bilim insanlarının destekleriyle faaliyetlerini sürdüren merkezde ayrıca sakatlık risk haritası ve nörogeribildirim - biyogeribildirim hizmetleri de sunuluyor.

Short Track sporcuları, Kinesiyoloji, Egzersiz Fizyolojisi ve Atletik Performans laboratuvarlarında bulunan cihazlarla bir dizi testten geçti.

Sporculara Olimpiyat yolunda sezon boyunca hizmet verecek olan merkezin raporları doğrultusunda antrenörlerin uygulayacağı program sayesinde sakatlık riskinin azalacağı öngörülüyor.

07 - 29 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Kocaeli kampından sonra sporcularımıza branşa özgü nöro - psikolojik testlerin EEG ve fNIRS teknolojileriyle uygulanması planlanıyor. Merkez, Türkiye'de nöro - psikoloji laboratuvarına sahip tek merkez olma özelliğini taşıyor.

Sporculara statik ve dinamik denge testleri, sıçrama testleri, anaerobik kapasite testleri, vücut kompozisyon ölçümü, alt ekstremite güç ve kuvvet testleri uygulandı.

(İHA)