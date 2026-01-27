Şiddet Sorunu Tüm Cinsiyetleri Kapsıyor

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Türkiye'de kadına şiddet olaylarının basın tarafından çok gündeme getirildiğini ancak erkeğe karşı işlenen şiddet suçlarının bunun 3 katı olduğuna dikkat çekerek "Sadece kadına karşı değil tüm şiddeti reddetmeliyiz. Tüm şiddete şiddetle karşı çıkmamız lazım" dedi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 'Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı' kapsamında basın mensupları ile Trabzon Adliye Sarayında bugün bir araya geldi. Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, konuşmasında ilk olarak Trabzon'un suç ve dava istatistiklerini paylaştı.

Verilen rakamlarda Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve mülhakat başsavcılıklarının 2024 ve 2025 yıllarına ait soruşturma iş cetvelleri, adliyede artan dosya yüküne rağmen yüksek bir sonuçlandırma başarısı sağlandığını ortaya koydu. Açıklanan resmi verilere göre, bazı yıllarda çıkan dosya sayısı, gelen dosya sayısını aşarak başarı oranını yüzde 100'ün üzerine taşıdı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2023 yılından 14 bin 684 dosya devrederken, 2024 yılı içinde 27 bin 917 yeni dosya geldi. Böylece toplam dosya sayısı 42 bin 601 oldu.

Bu dosyalardan 27 bin 467'si hakkında karar verilerek sonuçlandırılırken, yıl sonunda 15 bin 134 dosya derdest kaldı. 2024 yılı için hesaplanan başarı oranı yüzde 98 olarak kayıtlara geçti. Trabzon ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarında ise 2024 yılında toplam 73 bin 404 dosya işlem gördü. 47 bin 187 dosya sonuçlandırılırken, 26 bin 217 dosya 2025 yılına devretti. Bu tabloyla birlikte mülhakatlar dahil başarı oranı yüzde 101 oldu.

2025 yılında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27 bin 966 yeni dosya gelirken, devreden dosyalarla birlikte toplam dosya sayısı 43 bin 100 olarak kaydedildi. Yıl içinde 28 bin 938 dosya karara bağlandı. Yıl sonunda 14 bin 162 dosya 2026'ya devretti. Bu verilerle başarı oranı yüzde 104 olarak hesaplandı. Mülhakat başsavcılıklarıyla birlikte 2025 yılında toplam 72 bin 967 dosya işlem gördü. 48 bin 213 dosya sonuçlandırılırken, 24 bin 754 dosya elde kaldı. Genel başarı oranı yüzde 103 oldu.

Trabzon'da terör dosyalarının büyük bölümü FETÖ bağlantılı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu verilerine göre, 2024 yılında 465, 2025 yılında ise 426 terör dosyası işlem gördü. Her iki yılda da derdest dosyaların büyük çoğunluğunu FETÖ bağlantılı dosyalar oluşturdu.

2024 sonunda 240, 2025 sonunda ise 255 terör dosyası derdest kaldı. Terör ihbarlarında ise karar oranı yüksek seyrederken, 2025 yılı sonunda sadece 6 ihbar dosyası elde kaldı.

"Tüm şiddete şiddetle karşı çıkmamız lazım"

Kadına yönelik şiddet olayların basında geniş yer bulması ile ilgili soru üzerine Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, "Kadına şiddet tabi ki daha fazla ama emin olun kadına şiddetin üç katı şiddet de erkeğe var. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Biz sadece kadına yönelik şiddeti oradan cımbızla alırsak başarılı olamayız. Şöyle olamayız; toplumda bir şiddet sorunu varken yani şunu söyleyemeyiz 'Kadına karşı şiddette bulunma ama diğerlerine sözümüz yok' Yani bu insanın doğasını aykırıdır. Bir insanın doğasında şiddet varsa o kadına karşı da şiddette bulunacaktır, erkeğe karşı da bulunacaktır, hayvana karşı bulunacaktır. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Şiddet sorununu topyekun ele almamız lazım. Kadına şiddet haberleri basında çok daha fazla tıklanma ve reyting alıyor. Kadına şiddet olaylarının okunma oranlarına bakın, bir de diğerlerine bakın; o çok daha fazla. Bunun sebebi de var. Yılların bir birikimi var. Kadına karşı bir şiddet belki zaman içerisinde belki bu kadar önemsenmiyordu, önemsenmesi de gerekir ama sadece kadına karşı değil tüm şiddetli reddetmeliyiz. Tüm şiddete şiddetle karşı çıkmamız lazım" diye konuştu.

"İnsanlar zayıf gördüğü kişiye karşı şiddet uyguluyor; Kadın olduğu için değil"

"2024 yılında bin 123, 2025 yılında bin 137 dosya gelmiş. Gönül ister ki bu bürodaki suç oranı düşük olsun hatta hiç olmasın. Ama maalesef oluyor" diyen Çelik "Trabzon merkez ve ilçelerde kadına karşı, aile içi şiddette çok hassas davranıyoruz. Hiç tolerans gösterilmiyor. Bu rakamlar inşallah ilerideki yıllarda daha da az olacaktır. Yıl içerisinde kadına yönelik cinayetlerimiz oldu. O dosyalarla ilgili kısa sürede soruşturmalar tamamlandı. Birisi zaten ölü olarak bulundu. Diğer ikisinin davaları açıldı. Yargılanmaları devam ediyor. Türkiye'de belki ilimizde de kadına yönelik şiddet sorununu sadece kadına yönelik şiddet üzerinden ele alıp tartışmanın bizi doğru sonucu getirmeyeceğini düşünüyorum. Zaman zaman Bakanlık toplantılarında bunu dile getiriyorum. Maalesef tüm dünyaya olduğu gibi bizim toplumumuzda da şiddet sorunu var. Bu şiddet sadece kadına yönelik değildir. Bu şiddet erkeğe, çocuğa, hayvanlara ve hatta doğaya karşı yönelmiş. Hatta kadının kadına, kadının çocuğa daha da kötüsü çocuğun çocuğa da şiddeti mevcut. O yüzden bu şiddet konularını ve mağdurları orada dururken sadece kadına yönelik olan şiddeti öne alıp sadece ona odaklanırsak biz bu konuda tam anlamıyla başarılı olabileceğimizi düşünmüyorum. Şiddet sorununun tamamını ortadan kaldırmamız lazım. Toplumun tüm kesimlerini harekete geçirip bu şiddet sorununu kaynağında çözmemiz lazım. İnsanlar zayıf gördüğü kişiye karşı şiddet uyguluyor. Kadın olduğu için değil. Karşı taraftakinin kendinden güçlü olduğunu görürse, şiddette bulunma girişiminden vazgeçiyor. Milli boksörlerimiz var. Hadi onlara karşı şiddette bulunsunlar bakalım. Bu işin esprisi. Şiddet olayını tamamen ortadan kaldırmamız lazım. Aynı zamanda tecrübelerimiz bize kadına yönelik şiddetin nedenleri arasında alkol ve uyuşturucu bağımlılığının ön sırada olduğunu görüyoruz. Bu bağımlılığı ortadan kaldırmadığınız sürece şiddet sorununu ortadan kaldıramıyorsunuz. Bizim yaptığımız çalışmada yüzde 40'a yakın bir rakam çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadele kadar önemlidir"

Trabzon'da uyuşturucu dosya sayısında artış yaşandığını kaydeden Çelik, "Uyuşturucu madde kullanımı tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de ciddi sorunlarımız var. Madde kullanımının artması demek aynı zamanda toplumdaki suç oranının da artması anlamına geliyor. 2024 yılında bin 118 adet uyuşturucu kullanma dosyamız gelmiş. 2025 yılında ise bin 530. Maalesef burada artma söz konusu. İlçeleri de dahil ettiğimizde 2024 yılı içerisinde toplam 2 bin 5 dosya bu büroya gelmiş. 2025 yılında ise 2 bin 476 bin dosyamız gelmiş. İlimizde uyuşturucu kullanımında bir miktar artış var. Bununla ilgili emniyet ve jandarmamız çok güzel çalışmalar yapıyor. Maalesef bu mücadeleyi toplum olarak yürütmemiz gerekmektedir. Önemsiz bir konu değil. Topyekün bir savaş açmamız lazım. Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Hatta ondan daha önemlidir. Terörle mücadeleyi bir yerde kazanabilirsiniz ama uyuşturucu ile mücadele daha zor, çetrefilli ve içimizdedir. Herkesi tehdit ediyor. Uyuşturucu ile mücadelede hiçbir tavizimiz olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Dolandırıcılık rakamları ayda 10 milyondan aşağıya düşmüyor"

Trabzon'da dolandırıcılık konusunda korkunç rakamların olduğunu söyleyen Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Maalesef çok sayıda insanımız dolandırılıyor. 2024 yılı içerisinde 2 bin 180 dosya Trabzon Adliyemize gelmiş. Bu sayı ilçelerle birlikte 3 bin 593. Rakam çok büyük. 2025 yılı içerisinde bu sayı biraz düşmüş. 2025 yılı içerisinde 2 bin 120 soruşturma dosyası gelmiş. Tüm ilçelerle birlikte 3 bin 318 adet soruşmamız var. Bu rakamlar fazla ancak bu şüpheliler ilimizde değil. Bu rakamlar aslında bizim mağdur rakamlarımız. Rakamlar ayda 10 milyondan aşağıya olmuyor. Korkunç rakamlar var. Whatsapp üzerinden yemleme taktiği yapılıyor. Sosyal medya üzerinden iletişime geçip cinsel görüşmeler yaptırıp bunu daha sonra yaymakla ciddi miktarda insanlarımız mağdur edilmektedir. Hesap kiralama yöntemleri ile de dolandırıcılık yapılıyor. Özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Hukuken bir hesap kiralanamaz. Bir insan hesabını bedava dahi olsa başkasına kullandıramaz. Çok sayıda insan ceza alıyor."

"Havaya sıktığımız mermi kaybolmuyor"

Karadenizli insanların silaha karşı olan yatkınlığından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, "Maalesef Karadeniz'imizde silaha olan yatkınlığımızı biliyorum ama bir şekilde bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili sürekli soruşturmalarımız var. Yeni değişiklikle beraber ruhsatsız silah taşımanın cezası 1 yıldan 3 yıla kadarken, 2 yıldan 4 yıla kadar çıkarıldı ve para cezası arttırıldı. Özellikle düğünlerde, asker uğurlamalarında, eğlencelerde havaya ateş etme ciddi bir sorun. Bunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapisken, 1 yıldan 5 yıla kadar çıkarıldı. Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar vardı. Bunlar suç değildi artık bunlarda suç. Artık kuru sıkı ile yerleşim yerlerinde ateş etmek 6 aydan 3 yıla kadar cezayla karşı karşıya kalacaklar. Yorgun mermi diyoruz aslında yorgun mermi değil. İnsanı yaralıyor, öldürüyor. Yorgun mermi düşüşte insanların canını yakabiliyor. Havaya sıktığımız mermi kaybolmuyor. O merminin yere düşüşü var" ifadelerini kullandı. - TRABZON